Răzvan Zamfir, în vârstă de 51 de ani, va completa, începând de miercuri, staful departamentului sportiv al FC Universitatea Cluj.



Răzvan Zamfir, de la CFR Cluj la U Cluj!



Absolvent al cursurilor Academiei de la Coverciano (Italia), Zamfir are o experienţă vastă în fotbalul românesc, dar şi în cel italian. A ocupat funcţia de director sportiv la CFR între 2007 şi 2014.



Ulterior, timp de un an şi jumătate, a fost directorul sportiv al celor de la Bari (ianuarie 2015 - iunie 2016), apoi a îndeplinit acelaşi rol la AFC Hermannstadt, între aprilie 2019 şi iunie 2020.



A revenit la clubul din Gruia pe postul de şef al departamentului de scouting la sfârşitul lunii august 2021, unde a activat până în data de 8 noiembrie a acestui an.

