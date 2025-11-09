Chiar dacă nu are voie să negocieze cu un jucător sub contract cu o altă echipă în afara perioadi de transferuri, Gigi Becali a dezvăluit că a purtat discuții prin telefon cu Louis Munteanu, pe care l-a catalogat drept ”tupeist” din cauza pretențiilor sale financiare, considerate de patronul FCSB drept ”exagerate”.



După meciul cu Unirea Slobozia, câștigat cu 1-0 de CFR Cluj la debutul lui Daniel Pancu, Louis Munteanu a oferit un mesaj enigmatic cu privire la viitorul său. În plus, acesta i-a dat și replica lui Gigi Becali după ce a oferit toate detaliile în spațiul public.



Marius Lăcătuș: ”Louis Munteanu nu va mai continua la CFR Cluj”



Marius Lăcătuș, în prezent analist TV, a ascultat discursul atacantului de la CFR Cluj și s-a arătat convins de faptul că acesta nu va mai continua în Gruia în a doua parte a sezonului.



„Când spui că nu vrei să spui prea multe, că suntem în plin sezon și că o să vorbim la iarnă... păi iarna e peste două luni. Eu cred că o fi discutat și cu altă echipă, sau poate impresarul lui are mai multe oferte pe masă și, probabil, la iarnă va alege.



Din ce am văzut eu, nu cred că Louis Munteanu, din declarațiile lui de azi, va mai continua din iarnă la CFR. Ținând cont și de faptul că este o echipă pentru care va fi foarte greu să obțină un loc pentru cupele europene”, a spus Marius Lăcătuș, la Digi Sport.



Mihai Stoica: "Sper ca Louis Munteanu la FCSB să fie capitol închis definitiv"



În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Gigi Becali ar fi negociat cu Ioan Varga și i-ar fi propus 4,5 milioane de euro pentru a-i transfera la pachet pe atacantul Louis Munteanu și mijlocașul Lindon Emerllahu. Finanțatorul de la FCSB nu a dorit să confirme sau să infirme.



"Gigi a ieșit și a spus că nu vrea să relateze exact negocierile. Atunci, ar fi culmea să completez eu. Nu s-a făcut nimic. Au fost niște discuții între Gigi și Neluțu Varga", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, când a fost întrebat despre negocierile cu CFR Cluj pentru Munteanu și Emerllahu.

