"Pai ce facem, ne rugam de Becali?" Poveste fabuloasa din spatele construirii stadionului Gruia! Iuliu Muresan a spus tot

Iuliu Muresan, fostul presedinte al lui CFR Cluj, a dezvaluit un moment important din istoria "feroviarilor", pe cand el si Paszkany se aflau in conducerea clubului.

Arpad Paszkany a fost finantatorul clubului ardelean intre 2002 si 2018 si a cucerit patru titluri, patru cupe si doua Supercupe ale Romaniei.

Iuliu Muresan sustine ca in 2008, atunci cand CFR Cluj era pe punctul sa castige titlul si sa se califice in Champions League, Paszkany a fost dispus sa plateasca o suma importanta de bani pentru a construi Stadionul Dr. Constantin Radulescu, pentru a nu fi nevoiti sa joace pe stadionul "Steaua".

"Nu se compara, nu se compara! Intr-adevar, sa gasesti o persoana care sa investeasca cu atata placere si nonsalanta milioane de euro intr-o echipa de fotbal… e greu sa gasesti. Va relatez un episod. In 2007, deja simteam ca puteam lua primul campionat. Am avut o discutie cu Arpi si am spus: «Daca luam campionatul, unde o sa jucam? Ca m-am documentat si puteam doar in Ghencea. Ne rugam de Gigi Becali? Poate nu o sa ne lase».

Prima reactie a lui Arpi a fost ca jucam in Bulgaria sau Ungaria. Am intrebat la UEFA si a spus ca nu se aproba asa ceva. Si atunci a intrebat care e solutia? Pai, sa facem noi stadionul pe care sa jucam. Si asa am ajuns sa construim stadionul din fondurile clubului, mai ales din banii lui Paszkany.

Am vorbit cu niste arhitecti, am facut un prim calcul, iesea cam in jur de 20, 25 de milioane. I-am spus 18, ca sa nu il sochez prea tare. S-a uitat la mine si a zi: «Merge». Mie nu-mi venea sa cred. Sa dai 18 sau 20 de milioane din banii tai…

Si Nelutu Varga este asemanator, si-a deschis foarte larg conturile personale pentru club, de aceea clubul performeaza. Ca persoane sunt foarte diferiti", a spus Iuliu Muresan, pentru Digi Sport.