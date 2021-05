"Am impresia ca e printre cei mai importanti!" Cine e remarcatul din tabara CFR-ului dupa noul titlu de campioana cucerit

CFR Cluj a castigat titlul cu numarul 7 din istorie.

La finalul meciului cu FCSB, CFR a primit trofeul de campioana. Derby-ul ultimei etape a fost transat usor de CFR, cu 2-0, prin golurile lui Gidea (14) si Rondon (66).

Basarab Panduru a analizat, pentru Telekom Sport, prestatia celor mai buni jucatori de la Cluj, vorbind despre fotbalistii pe care i-a remarcat in acest sezon:

"M-am uitat si la minute. Burca am impresia ca e printre cei mai importanti, Deac, pentru ca joaca multe minute si da 14 goluri.

Camora, dar sa-l spun doar sa-l spun? Paun a fost pe final de campionat, mi-a placut. Ia mingea, are viteza, se duce spre poarta, dar cam putin, cred. M-am gandit ca finalul de campionat sa fie bun din prima etapa pana in ultima. Mi-a aratat ca nu mai are apucaturi, vrea sa faca fotbal si am impresia ca anul urmator va fi anul lui Paun.

Vinicius a avut putine meciuri jucate, nu m-as duce la Vinicius. Nu stiu daca s-a ridicat cineva la nivelul lui Burca si Deac anul asta.

Gidea pe final a lasat o impresie buna. De fiecare data cand a intrat ti-ai amintit de el. A dat si azi un gol frumos, are ceva calitate. Se va intoarce si Petrila si el este un jucator de care imi place", a spus Basarab Panduru, la Telekom Sport.

9 puncte avans are CFR in clasament, aceasta fiind cea mai mare diferenta inregistrata de la introducerea sistemului playoff/out.