"Mi se pare perfect!" Declaratia bizara a lui Panduru. Care sunt sansele ca Dan Petrescu sa se intoarca la CFR Cluj

Basarab Panduru, fostul jucator al Stelei, si-a exprimat punctul de vedere cu privire la posibila venire a lui Dan Petrescu la CFR Cluj.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj pe 30 noiembrie din cauza rezultatelor slabe avute in ultimele partide. Totusi, "Bursucul" ar dori sa revina in Liga 1, iar "feroviarii" ar fi dispusi sa il readuca pe banca tehnica, daca Edi Iordanescu decide sa plece in Golf, acolo de unde ar avea o oferta de 1,2 milioane de euro pentru intreg staff-ul sau.

Basarab Panduru crede ca unul dintre Dan Petrescu sau Edi Iordanescu va conduce din sezonul urmator actuala campioana a Romaniei.

"Dan Petrescu mi se pare perfect, are experienta, cunoaste echipa, care altul sa fie mai bun? Olaroiu nu are cum sa vina. Boloni, Razvan Lucescu, dar a semnat, pleaca. Costel Galca, da. E o varianta interesanta. Dupa trei trofee la FCSB, pleaca si are o experienta la Espanyol, in Danemarca. A retrogradat, a promovat o singura echipa atunci, acum a salvat echipa de la retrogradare. Sumudica poate fi.

Eu cred ca Edi Iordanescu sau Dan Petrescu va fi antrenor. Eu nu aud ca Dan Petrescu sa aiba ceva, dar ma gandesc ca are vreo oferta de undeva", a spus Basarab Panduru, la Telekom Sport.