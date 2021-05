"Pana acum am pus ofertele pe locul 2!" Iordanescu, misterios privind plecarea de la CFR Cluj! "O sa aflati in maxim doua zile"

CFR Cluj a incheiat cu o victorie sezonul in care a cucerit al patrulea titlu consecutiv.

La finalul partidei cu FCSB, 2-0, antrenorul clujenilor a vorbit despre performanta din acest sezon. Edi Iordanescu a evitat sa spuna ce planuri are pentru sezonul urmator, pastrand misterul asupra viitorului sau la CFR.

"E o seara minunata, sunt momente unice, ma bucur ca am incununat aceasta performanta cu suporterii. Mi-ar fi placut sa fie tot stadionul plin, dar e o seara frumoasa, am reusit o performanta pentru care am muncit. Este meritul baietilor.

Tatal meu a avut o cariera unica, cu performante deosebite, si incerc, in ritmul meu, sa ii calc pe urme. Imi voi da mereu silinta sa fac performanta. E o seara de sarbatoare, de maine vom fi mai linistiti si intr-o zi, maxim doua, veti avea o pozitie din partea clubului. Mi-am asumat contextul si daca am ajuns aici acum, inseamna ca am facut o alegere buna.

Au fost momente grele, nu ma asteptam la un drum lin. Echipa isi pierduse din elan, dar am nevoie de o scanteie pentru a aprinde flacara dorintei de performanta. Este si meritul lui Dan Petrescu, care a facut o treaba buna. Eu am venit si am continuat sa imping ceea ce ei au lasat in acel punct.

Nu vreau sa comentez si va spun ca toate abordarile au mers in plan secund in aceasta perioada. Am pus in prim plan obiectivul", a declarat Iordanescu dupa meciul de la Cluj.