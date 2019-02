"Pai, bai, Becali ai ceva la cap? Esti nebun?" Patronul FCSB si-a luat gandul de la cel mai mare vis: primul meci din 2019 l-a convins ca a gresit

Egalul cu Dunarea Calarasi, scor 1-1, l-a convins pe Gigi Becali ca echipa sa nu mai are sanse la titlu in acest sezon.

Patronul FCSB si-a luat gandul de la campionat si in acest sezon. Evolutia echipei din primul meci din 2019, dar mai ales rezultatul, a scos FCSB de pe traiectoria catre castigarea titlului.

"Daca faci egal cu Calarasi, cum sa iei titlul? Pai, bai, Becali ai ceva la cap? Esti nebun? Nu vreau sa mai vorbesc de titlu. A facut si CFR Cluj egal, dar nu au facut ei egal. A facut Dumnezeu egal. Asa se intampla. Dar la ce am jucat noi cu Calarasi, nu ai cum sa te gandesti la titlu", a declarat Gigi Becali la ProX.

Daca nu va castiga titlul nici in acest an, ar fi al patrulea sezon in care FCSB rateaza campionatul.