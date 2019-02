Stoian, criticat dupa doar un meci la FCSB! Ce spune fostul sau antrenor! "Nu cred ca va schimba nimeni regulile acolo"

Adrian Stoian a fost transferat de FCSB in aceasta iarna.

FCSB a facut doar egal la Calarasi si patronul echipei i-a criticat aspru pe jucatori. Adrian Stoian nu a scapat nici el de atacul patronului, cel de care Gigi Becali spunea ca este cel mai bun jucator din lot: "Cum sa iei campionatul cu ala din Italia, eu habar nu aveam de el", a spus patronul FCSB dupa meci.

Stoian a fost elevul lui Emil Sandoi la nationala de tineret, iar antrenorul a vorbit despre situatia de la FCSB.

"E o politica pe care o duce clubul Steaua. Nu cred ca va schimba nimeni regulile acolo. Sa va spun ceva referitor la Dica. Am jucat un amical cu CSM Pitesti si mi-a placut foarte mult acea echipa. Imi place Dica, la fel il apreciez si pe Mihai Teja. Poate la Steaua e o situatie speciala si trebuie ca antrenorii sa gestioneze situatiile respective", a spus Emil Sandoi pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Fostul antrenor de la nationala de tineret l-a avut sub comanda sa si pe Adrian Stoian, cel de care spune ca are un caracter puternic si nu va fi afectat de criticile venite din partea patronului.

"Cu Stoian s-a mai incercat o data in zona centrala la nationala, dar a fost un experiment. Eu il cunosc foarte bine pe Stoian, l-am avut la nationala de tineret. Da randament maxim in banda sau in spatele varfului. Din punct de vedere psihic nu o sa aiba probleme. Stoian e un caracter puternic, el nu pune la suflet. E calit in lupte grele prin Italia", a adaugat Sandoi.