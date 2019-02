Teja a fost incantat de el, Becali a anuntat ca e PRIMUL care pleaca! Jucatorul care e deja trecut la PIERDERI de patronul FCSB

Becali n-a asteptat decat 90 de minute pana sa traga primele concluzii pe 2019.

Patronul FCSB a facut o noua oferta pentru Iulian Cristea de la Medias. Becali a anuntat si ca Rusescu va fi lasat sa plece la vara, cand ii expira contractul. Chiar daca atacantul a fost printre remarcatii perioadei de pregatire, Becali a fost dezamagit de evolutia sa la Calarasi.

"Caut fundas central. Stau dupa Balasa si dupa Planic? Nu mai stau dupa ei, nu v-am zis? O sa vedem ce-o sa luam, da? Balasa nu mai e ala care a fost dupa ce i-am marit salariul. Planic, la fel. Credeam ca dau lovitura, ca-l vand cu 8-10 milioane. De Man, Tanase, Coman, Teixeira, Bizon nu pot sa spun nimic. Pot sa spun ceva? Nu! Nici de Rusescu, care nu se mai incadreaza la noi. Nu atacul e problema. Cred ca ne despartim, dar la vara. Nu-si gaseste locul Rusescu.

Teja mi-a spus ca fundasii o sa munceasca mult, ca o sa exerseze, ca vor deveni din nou cei mai buni. Am facut oferta pentru Cristea de 150 000. E valabila acum. Pe urma, peste o saptamana, costa numai 100 000. Mai mult nu mai dau. Eu am nevoie acum de el! Sunt mai multe variante, poate pe urma, dupa etapa viitoare, n-o sa vrea Gazul sa-l dea, nu stiu!", a spus Becali la Digisport.