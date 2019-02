Gigi Becali a criticat un jucator care nu s-a aflat pe teren! Tensiuni la FCSB dupa meciul de la Calarasi! "Cand iau oamenii salariu, nu mai joaca"

FCSB a obtinut doar un egal in meciul de la Calarasi.

Primul meci oficial cu Mihai Teja pe banca nu l-a multumit pe patronul FCSB, care i-a facut praf pe jucatorii sai. Cei vizati de criticile lui Gigi Becali au fost oamenii din defensiva vicecampioanei.

Cel mai mult a avut de suferit Bogdan Planic, fundasul care a gresit la golul egalizator al gazdelor, alaturi de Balgradean. In vizorul patronului s-a aflat si Mihai Balasa. Omul cu banii de la FCSB a omis faptul ca jucatorul nu s-a aflat nici macar pe banca de rezerve.

"Uitati-va la Planic. Eu nu am nevoie de asa fundas central. Pai eu stau dupa Balasa si Planic? Nu v-am spus ca nu mai stau dupa ei? Nu am gasit nimic, dar o sa vedem. Eu l-am luat pe Balasa la 8.000 si am zis `Am dat lovitura, sa vezi cate milioane scot pe Balasa`. Acum, nu mai e Balasa ala. El in loc sa creasca, scade. Cand l-am luat pe Planic am zis `Dam lovitura, luam 10-15 milioane pe el. E cel mai bun fundas central din Romania, din Europa`. A jucat un an si pe urma, cand iau oamenii salariu, nu mai joaca", a spus Becali pentru Digi Sport.