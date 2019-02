Doua oferte primite de FCSB: Gigi Becali le-a refuzat pe rand! Jucatorul putea prinde transferul care ii relansa cariera

Gigi Becali a refuzat in urma cu cateva zile doua oferte importante pentru un jucator.

Potrivit presei poloneze, Lech Poznan si Jagiellonia au trimis cate o oferta pentru Antonio Jakolis. Gigi Becali a refuzat ambele propuneri sperand ca va primi oferte mai bune.

In cele din urma, Jakolis a fost cedat de FCSB in Cipru. APOEL Nicosia a platit 150.000 pentru jucator. Conform poranny.pl, atat Lech Poznan si Jagiellonia ofereau cate 100.000 de euro pentru Jakolis.

Dupa doua sezoane foarte bune la CFR Cluj, Jakolis s-a transferat la FCSB in 2019. Nu a reusit insa sa se acomodeze la echipa lui Becali si a marcat doar un gol in 37 de meciuri. A fost imprumutat la Apollon Limassol in sezonul 2017-2018, unde a fost titular de baza si a marcat 5 goluri in 43 de partide.

