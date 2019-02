Gigi Becali nu poate repeta "schema Gnohere"! Noua perla a lui Dinamo a primit INTERZIS la transfer: "De ce sa-l ia FCSB? E complicat sa-l ia!"

Dinamo a castigat meciul cu Poli Iasi, scor 3-0, iar dinamovistii inca viseaza la play-off.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, este multumit de rezultatul de aseara precum si de munca depusa de Mircea Rednic. In ciuda faptului ca a schimbat un intreg lot de cand a venit la echipa, Rednic are tot sprijinul conducerii, iar deocamdata jocul si rezultatul din prima etapa din 2019 sunt de partea antrenorului.

Montini a fost eroul lui Dinamo in meciul cu Iasi. Italianul a marcat doua goluri si a avut o prestatie foarte buna de la venirea sa in Romania. Montini are "interzis" la FCSB. Alexandru David exclude posibilitatea ca atacantul dinamovist sa ajunga in curtea rivalilor asa cum s-a intamplat cu Gnohere.

"Se vede mana lui Mircea Rednic. Si cel mai important lucru, s-a vazut alta atitudine. Baietii au bagat piciorul, altceva. E un pas inainte si in ceea ce priveste asistenta. Mircea Rednic merita sa fie sustinut in ceea ce a inceput sa faca.

Atat timp cat exista sanse, trebuie sa speram la play-off. Cu mici reglaje, aceasta echipa isi poate propune lucruri mai mari. Montini are contract pe doi ani si jumatate. A fost una dintre conditii: nu luam jucatori doar pe 6 luni. Majoritatea jucatorilor au contracte pe doi ani si jumatate. E complicat sa-l ia FCSB pe Montini. E un jucator cu reale calitati care s-a adaptat foarte bine. Nu are clauza de reziliere, e un contract normal. De ce sa-l ia FCSB? Poate pleaca intr-un campionat mai puternic", a declarat Alexandru David pentru ProX.