Oltenii au dominat autoritar partida de la Sfântu Gheorghe. Romanchuck a fost cel care a deschis scorul încă din minutul doi, iar apoi a urmat ”dubla” lui Assad Al-Hamlawi, în minutele 34 și 49. Simon Elisor a marcat și el de două ori în partea secundă, în minutele 72 și 80, stabilind scorul final.

Patronul echipei, Laszlo Dioszegi, s-a arătat dezamăgit la finalul partidei, ținând cont că echipa sa nu a bifat nicio ocazie în tot meciul. Acesta a purtat o discuție atât cu jucătorii, cât și cu staff-ul tehnic, dar nu dorește să facă, momentan, schimbări la echipă.

Laszlo Dioszegi a decis: Ovidiu Burcă rămâne la Sepsi

Întrebat despre soarta antrenorului Ovidiu Burcă, Dioszegi a răspuns clar și a specificat că nu se pune problema unei schimbări.

"Nu a fost vorba despre așa ceva. Am avut o discuție și cu staff-ul tehnic, dar nu s-a pus problema demiterii, până acum. Nu vă ascund faptul că trebuie să se schimbe ceva, începând de acum, nu mai avem timp de pierdut.

Avem două meciuri foarte importante, cu Oțelul și Voluntari. Nu ne mai permitem pași greșiți. Dacă intrăm pe teren în halul în care am făcut-o cu Universitatea Craiova, atunci pierdem ambele meciuri cu cel puțin trei goluri.

Acesta este adevărul! Minimum. Dacă nu se schimbă atitudinea", a spus Laszlo Dioszegi, potrivit digisport.ro.

Ovidiu Burcă a preluat Sepsi încă de anul trecut, din Liga 2, și a reușit promovarea directă în Superliga României. Până acum, antrenorul a bifat 50 de partide pe banca echipei din Sfântu Gheorghe, iar bilanțul său este pozitiv: 24 de victorii, 14 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri.