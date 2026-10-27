Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după ce Universitatea Craiova s-a distrat pe terenul lui Sepsi: „Linia dintre eșec și succes e fină”

Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după ce Universitatea Craiova s-a distrat pe terenul lui Sepsi: „Linia dintre eșec și succes e fină” Superliga
SPORT.RO
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Filipe Coelho a analizat partida dintre Sepsi și Universitatea Craiova.

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Din articol

Sepsi - Universitatea Craiova a tras cortina peste etapa cu numărul 13 din SuperLiga. Duelul de la Sfântu Gheorghe a avut o singură echipă la timonă: „Știința”.

Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după victoria în fața lui Sepsi

Romanchuk a deschis tabela de scor încă din minutul 2, ca ulterior să urmeze „dubla” lui Al Hamlawi. Intrat pe teren în a doua repriză, Elisor a punctat și el de două ori, iar la final scorul era de 0-5 în dreptul oltenilor.

La scurt timp după fluierul ce a încheiat partida, Filipe Coelho a surprins și a expus că victoria nu a fost una ușoară, în condițiile în care Sepsi nu a expediat nici măcar un șut pe cadrul porții. Tehnicianul a recunoscut că există o stare de oboseală la nivelul lotului, însă e sigur că jucătorii săi se vor recupera în timp util până la următorul meci.

„Nu a fost uşor. Cred că ne-am făcut bine treaba, dar nu a fost uşor. După meci aşa pare, dar jucătorii au muncit din greu, venim după şapte ore în care am călătorit. Rezultatul e corect şi am jucat bine. Continuăm să muncim, linia e fină în fotbal între eşec şi succes. Muncim zilnic şi vedem ce se întâmplă. 

Până acum facem bine lucrurile. Vom juca din nou în două zile, suntem obosiţi, dar o luăm joc cu joc. Avem încredere în noi, iar noi ne concentrăm pe recuperare, doar pe jocul nostru. Sunt fericit de felul în care joacă fotbaliştii”, a declarat Filipe Coelho.

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Universitatea Craiova, pe locul 2 în SuperLiga

În urma victoriei de la Sfântu Gheorghe, „Știința” a urcat pe locul secund în ierarhie, cu 29 de puncte. Oltenii au profitat astfel de pasul greșit făcut de Rapid, giuleștenii cedând în această etapă contra FCSB, scor 1-4.

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