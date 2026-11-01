Ovidiu Burcă, după Oțelul - Sepsi 1-1: „Amărăciune este când îl văd pe acest arbitru”

La finalul partidei, Ovidiu Burcă, antrenorul oaspeților, a spus că simte amărăciune de fiecare dată când îl vede arbitru pe Florin Andrei. Echipa sa a fost egalată în minutul 90+5 dintr-un penalty acordat pentru henț.

Reacția lui Ovidiu Burcă după Oțelul - Sepsi

„Când iei gol la ultima fază, la ultimul corner, normal că pleci cu amărăciune. Scăzuse mult energia grupului şi azi trebuia să o recâştigăm. În astfel de meciuri trebuie să ai personalitate, trebuie să fii calm sub presiune. Rui Duarte a venit şi încă nu a câştigat, dar are idei bune, la fel ca toţi portughezii din liga noastră.

Amărăciune este când îl văd pe acest arbitru, pentru că mi-am adus aminte de ce a făcut la un meci cu Voluntari. La ultima fază a jocului aveam 1-0 şi a dat un penalty inexistent. Aveam în subconştient acel moment din Liga 2. Henţul, penalty, e mână, nu e mână... Nu analizez, doar că noi trebuia să stăm mai sus. Nu ne-au pus probleme deosebite şi cred că meritam mai mult.

Ce poţi să faci? Avem VAR, s-a analizat în cameră, avem specialişti şi asta este. Nu am vreo tactică, dar încerc să mă concentrez pe ce avem de făcut, iar când se fluieră trebuie să avem în faţă următorul moment.

Plecăm cu un punct, iar înainte de meci nu era atât de rău. Am suferit, dar să ne vedem lungul nasului. E nevoie de foarte multă muncă, disciplină şi organizare. Încă nu avem un grup atât de puternic pe cât îmi doresc şi sper să construim această echipă, care să abordeze meciurile cu o mentalitate de învingători, cu dorinţa de a le câştiga pe toate”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviu.

Burcă: „În România, cei care ţipă primesc mai mult”

„Ştiţi că nu suntem o echipă extrem de iubită în România, nu facem scandal, iar când vine vorba despre Sepsi, oamenii spun că merge şi aşa. La noi, în România, cei care ţipă primesc mai mult, dar noi suntem civilizaţi şi aşteptăm lumea cu pâine caldă. Nu deranjăm, nu punem presiune în presă, nu ţipăm. Eu zic să ne vedem de lucrurile noastre şi nu pot controla ce fluieră un arbitru sau ce se dă din camera VAR. Uneori ne deranjează nişte lucruri şi trebuie să le spunem”, a mai spus Burcă.