Sepsi s-a impus cu 1-0 în fața lui ”U” Cluj, într-o partidă din runda a doua din Superliga. Unicul gol al meciului a fost înscris de Doru Andrei.

Covăsnenii s-au impus pentru prima oară în acest sezon, după ce în prima etapă din campionat au pierdut cu 1-0 în fața Rapidului.

Ovidiu Burcă: „Poate par arogant”

Antrenorul lui Sepsi a punctat faptul că spiritul echipei sale a făcut diferența în această partidă, lucru care le-a lipsit covăsnenilor.

Ovidiu Burcă a spus și faptul că Sepsi este capabilă să bată orice echipă din Superliga, dacă reușește să își facă jocul.

„Cel mai important pentru noi înainte de orice tactică, de orice detaliu tehnic, e spirtul pe care trebuie să îl aibă echipa. Am arătat un spirit foarte bun și o mentalitate la fel. Ceea ce nu am reușit să facem etapa trecută, am reușit acum, să fim mai agresivi.

Știam că au consumat multă energie pentru că veneau după jocul de joi. Păreau puțin obosiți și am profitat de asta. Am o echipă bună, un antrenor foarte bun. Au schimbat și spre finalul de joc și la pauză. Sunt jucători cu foarte multe calitate care te pot pune în dificultate dacă le dai spații și ocazii.

Au fost jucători care au apărut pentru prima dată în primul 11. Încă nu avem ritm, spre final am suferit. Trebuie să îi scot și pe ei în evidență pentru că jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut un joc bun.

Sincer vă spun, pentru noi nu e foarte important adversarul, chiar dacă poate par arogant. E important ce facem noi, indiferent de adversarul pe are îl avem, trebuie să ne impunem planul de joc. Ținând cont că am jucat cu două echipe foarte bune, sunt lucruri bune, dar multe altele de aranjat.

Eu cred că trebuie să ne adaptăm cu toții la aceste schimbări, să ne adaptăm ca timpul de joc să fie mai mare. Cred că sunt lucruri bune, l-am muștruluit pe David, pe antrenorul de portari pentru că nu aveam nevoie să pierdem acel corner atunci”, a spus Ovidiu Burcă.