Dan Nistor, indignat după înfrângerea cu Sepsi: „Nu își are rostul”

Dan Nistor, indignat după înfrângerea cu Sepsi: „Nu își are rostul” Superliga
SPORT.RO
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Dan Nistor a fost dezamăgit după înfrângerea cu Sepsi.

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Sepsi s-a impus cu 1-0 în fața lui ”U” Cluj, într-o partidă din runda a doua din Superliga. Unicul gol al meciului a fost înscris de Doru Andrei.

Covăsnenii s-au impus pentru prima oară în acest sezon, după ce în prima etapă din campionat au pierdut cu 1-0 în fața Rapidului.

Dan Nistor: „Este doar vina noastră și trebuie să ne trezim”

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Mijlocașul lui ”U” Cluj a recunoscut că Sepsi merita victoria la capătul acestui meci și speră ca echipa lui Cristiano Bergodi să își revină.

Dan Nistor a fost întrebat dacă poate fi vorba despre oboseală în cazul clujenilor pentru că evoluează și în preliminariile cupelor europene în startul acestui sezon, însă căpitanul lui ”U” Cluj a negat.

„A fost un meci greu. Cei de la Sepsi au meritat victoria, îi felicit pe această cale. Noi n-am făcut un joc bun și sper să ne revenim cât mai repede, pentru că ne așteaptă o deplasare lungă și grea la Brann, unde va fi foarte greu.

Dacă vorbim acum, la început, că suntem obosiți... Nu își are rostul. Dacă era final de sezon, da. Este doar vina noastră și trebuie să ne trezim.

Ăsta este fotbalul, de asta este așa frumos. Jucăm din trei în trei zile, noi am făcut acest lucru, ne bucurăm și sper că vom continua să jucăm din trei în trei zile”, a spus Dan Nistor.

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