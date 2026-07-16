Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct

Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi OSK: „Meciul cu Rapidul e unul de gală, împotriva unui adversar cu multă clasă”.

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Din articol

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Ovidiu Burcă, a declarat, joi, într-o conferinţa de presă, că meciul de luni împotriva Rapidului, din prima etapă a sezonului 2026/2027 al Superligii, este unul de gală, împotriva unui adversar cu multă clasă şi echipa sa este bucuroasă să joace această partidă.

Ovidiu Burcă, discurs la superlativ despre Rapid

„Anul trecut a fost unul complicat pentru noi, un an în care am încercat să reconstruim echipa după nefericitul eveniment al retrogradării. Nu a fost un deloc simplu, dar s-a terminat cu bine. Acum începe o nouă etapă a acestui proces pe care l-am început anul trecut. Din păcate, începutul de sezon nu ne prinde aşa cum ne-am fi dorit noi. Am schimbat foarte mult, au venit mulţi jucători, la alţi câţiva am renunţat şi suntem încă în lucru, într-un mic şantier, dar suntem optimişti şi privim cu speranţă ceea ce se va întâmpla în acest an, iar de luni vom reintra în circuitul Ligii I cu un meci e gală împotriva unui adversar cu multă clasă, cu multă istorie şi suntem bucuroşi că putem să participăm”, a spus Ovidiu Burcă, citat de Agerpres.

Ovidiu Burcă

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Ovidiu Burcă / Foto: Captură PRO TV
Ovidiu Burcă / Foto: Captură PRO TV
Ovidiu Burcă
Ovidiu Burcă, fostul antrenor al lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Ovidiu Burcă, la ultima conferință de presă la Dinamo / Foto: Captură Sport.ro
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Tehnicianul s-a referit şi aşteptările pe care le are de la noul sezon: „Pentru noi nu este important împotriva cărui adversar jucăm, trebuie să construim o mentalitate în care să ne focusăm pe ceea ce avem noi de făcut. De fiecare dată încercăm să intrăm în meciuri cu o mentalitate foarte puternică, indiferent de numele adversarului, vom încerca întotdeauna să ne impunem principiile de joc deşi uneori ştiu că nu va fi uşor, dar poţi să fii o echipă dominantă atunci când ai mingea, dar şi atunci când nu ai mingea foarte mult şi jocurile vor fi diferite. Vom întâlni adversari mai buni sau mai puţin buni, important întotdeauna va fi ceea ce vrem noi să facem. Până la urmă trei puncte împotriva unui adversar mai slab cotat sau mai bine cotat, rămân trei puncte, de aceea este important să nu ne focusăm foarte mult cu cine jucăm pentru că am risca uneori să fim supramotivaţi, iar alteori să fim submotivaţi şi este important să ajungem la ora fiecărui meci cu mentalitatea corectă. Să fim curajoşi, să fim agresivi şi cu foarte multă claritate din punct de vedere tactic”.

Burcă: „Rapidul a însemnat ceva în viaţa mea”

La întrebarea ce anume a însemnat Rapidul pentru el, antrenorul echipei Sepsi OSK a spus: „Încerc să mă detaşez de emoţii pentru că cum sunt foarte angrenat în ceea ce fac aici, într-adevăr Rapidul a însemnat ceva în viaţa mea profesională, atât ca fotbalist, cât şi în calitate de conducător de club. Eu am început să antrenez la juniorii Rapidului. Prin prisma aceasta mă întorc şi eu într-un loc unde am pus şi eu umărul, am pus o piatră de temelie la reconstrucţia acestui brand. Sunt foarte conectat la ceea ce avem noi de făcut”.

Sepsi OSK va juca luni, de la ora 21:30, pe Stadionul Giuleşti, împotriva echipei Rapid Bucureşti, în prima etapă a sezonului regulat 2026/2027 a Superligii.

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