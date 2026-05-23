Sepsi OSK a reușit să revină în primul eșalon după un singur an în Liga 2. Echipa cu cel mai mare buget din eșalonul secund și-a asigurat matematic locul doi în ultima rundă, în timp ce Corvinul Hunedoara a promovat de pe primul loc.

După un început modest de sezon, Ovidiu Burcă (46 de ani) a redresat situația și a reușit să asigure promovarea pentru echipa sa. Este a doua din cariera lui, după cea cu Dinamo din sezonul 2022-2023.

Ovidiu Burcă: ”Trebuie să fim lucizi”

Acum, antrenorul se gândește deja la sezonul din Superligă și spune că are nevoie de întăriri serioase pentru îndeplinirea obiectivului. Burcă spune că a învățat din greșelile trecutului.

„Lotul trebuie remaniat. Trebuie să fim lucizi și să lăsăm sentimentele deoparte atunci când pregătim sezonul de Liga 1, pentru că apar alte exigențe. Trebuie să fim suficient de abili încât să construim o echipă competitivă pentru nivelul primei ligi. Va fi nevoie să aducem jucători capabili să performeze la acest nivel.

La Dinamo am făcut această greșeală: am promovat și am rămas cu unii jucători. Era și o situație specială, pentru că nu puteam face transferuri, dar s-a dovedit că ai nevoie de fotbaliști de alt nivel pentru a rezista în Liga 1”, a spus Ovidiu Burcă, potrivit SPTFM.ro.

Attila Hadnagy: ”Obiectivul? Locurile 10-12”

Cândva unul dintre cluburile cu pretenții din primul eșalon, Sepsi vrea să-și reconstruiască treptat statutul de echipă puternică în Superligă. După promovare, echipa din Sfântu Gheorghe plănuiește salvarea directă de la retrogradare, fără emoțiile unui eventual baraj.

„Pot să zic că suntem o nou-promovată, după ce am stat opt ani, am câștigat cupe, am jucat în Europa. Nu va fi ușor impactul cu Liga 1, nu avem un obiectiv foarte îndrăzneț în primul an, dar să fim și noi în primii 10-12, să fentăm barajul și, Doamne ferește, retrogradarea. Vedem, luăm pas cu pas”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2 în sezonul 2024/25, după ce în sezonul regular a terminat pe locul #7 cu 41 de puncte, la șase puncte distanță de locurile de play-off. În play-out echipa a avut o evoluție foarte slabă, terminând cu doar 26 de puncte, după o singură victorie, două remize și șase înfrângeri.