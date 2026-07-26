Golurile trupei lui Becali au fost marcate de Risto Radunovic, în minutul 3, și Dennis Politic, în minutul 16, iar formația pregătită de Marius Baciu s-a urcat în autocarul către București cu trei puncte în cont.

Reacția ungurilor după ce FCSB a învins-o pe Csikszereda: „Nu a putut face față”

La scurt timp după fluierul final, publicația maghiară Nemzeti Sport a analizat duelul de la Miercurea Ciuc și a remarcat superioritatea campioanei României.

„Miercurea Ciuc nu a putut face față celor de la FCSB”, au titrat jurnaliștii maghiari.

Pentru FCSB urmează returul cu FK Auda din turul #2 preliminar Conference League. Partida va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

﻿ Gigi Becali l-a lăudat pe Ricardo Pădurariu

La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct la TV și a avut un singur favorit după prestația de la Miercurea Ciuc. Este vorba despre Ricardo Pădurariu, despre care latifundiarul din Pipera spuen că trebuie promovat definitiv în primul „11”.

„Am gestionat bine, deși am avut patru jucători tineri, ăsta e jocul care îmi place mie. Pădurariu ăla trebuie neapărat luat în vedere ca să joace titular la prima echipă. Chiar vorbeam cu MM că ăsta se apără mai bine, pentru că Radunovic joacă bine mijlocaș. Ăștia de la Csikszereda parcă nu sunt pregătiți deloc, noi am început tare”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Pădurariu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai FCSB-ului și a primit nota 7,9 din partea Flashscore.

Fundașul de 20 de ani a câștigat opt din cele 13 dueluri disputate, a reușit patru deposedări din cinci tentative și a recuperat șapte mingi.

În faza de construcție, acesta a avut o precizie de 84% a paselor (32 din 38), a oferit patru pase-cheie și a reușit cinci pase progresive.