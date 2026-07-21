Ibericii s-au impus în fața sud-americanilor în prelungirile partidei. Ferran Torres a înscris unicul gol al confruntării în minutul 106, din pasa lui Nico Williams, și a adus trofeul mult râvnit spaniolilor.

Replica lui Lautaro Martinez după ce Scaloni l-a lăsat pe bancă în finala Cupei Mondiale 2026

Lautaro Martinez, care a adus golul victoriei din semifinala cu Anglia (2-1), a fost rezervă neutilizată de Lionel Scaloni în finala Cupei Mondiale 2026 de la New Jersey.

Cu Anglia, el a bifat nouă minute, suficiente cât să fie decisiv. Totuși, împotriva Spaniei, nu a fost introdus nici măcar o secundă pe teren să-și ajute colegii.

Starul lui Inter, antrenat la gruparea ”nerazzurrilor” de românul Cristian Chivu, a scris pe rețelele sociale că și-ar fi dorit să aibă șansa să-și poată ajuta echipa la New Jersey.

”Am încercat, pentru al doilea Mondial consecutiv am ajuns într-o finală mondială, de data aceasta nu a fost să fie. Simt o atât de mare mândrie că sunt argentinian.

Mi-ar fi plăcut să încerc să ajut echipa ieri pe teren, dar asta este.

Mulțumesc tuturor oamenilor care ne-au fost alături pe parcursul acestei Cupe Mondiale, străbătând kilometri și kilometri pentru a fi aproape de noi, și tuturor celor care ne-au susținut din fiecare colț al țării noastre”, a scris Lautaro Martinez pe rețelele sociale.

Nu doar cu Anglia a înscris atacantul sud-ameriacn, ci și în sferturi cu Elveția (3-1), tot din postura de rezervă, cât și cu Iordania (3-1), în faza grupelor Cupei Mondiale din 2026.

Lotul Argentinei la CM 2026

PORTARI: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa)

FUNDAȘI: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)

MIJLOCAȘI: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

ATACANȚI: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milano)