Rapid - Sepsi, de la 21:30. Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Rapid București intră și ea în competiție, azi, pe propriul teren, împotriva unei nou-promovate, Sepsi OSK. Cu un alt antrenor pe banca tehnică, în persoana lui Daniel Pancu, giuleștenii au speranțe la un sezon mai bun decât precedentul, în care au ratat din nou cupele europene.

De partea cealaltă, covăsnenii, cu Ovidiu Burcă pe banca tehnică, au ca obiectiv salvarea de la retrogradare, dar și reconstrucția unei echipe care să se bată la primele locuri în anii următori.

În pregătiri, Rapid a câștigat cu Dinamo Kiev (3-1), a remizat cu Rapid Viena (0-0), egal cu Kosice (1-1), și a pierdut cu Slovan Liberec, (1-2).

Sepsi a remizat cu Târgu Mureș, (1-1), a învins pe Drita (1-0), și pe Csikszereda cu (2-0).

Rapid - Sepsi | Echipe probabile

RAPID - Aioani - Onea, Kramer, Pașcanu, Borza - Bubanja, Grameni - Kamara, Moruțan, Al. Dobre - Burmaz

Antrenor:

Daniel Pancu

SEPSI - Lazar - Cascardo, Vîrtej, Dobrosavlevici, Vianna - Păun, Daguin, Iglesias - Oberlin, Mawa, Batzula

Antrenor:

Ovidiu Burcă

Rapid a transferat următorii jucători în pauza competițională:

Daniel Graovac de la FCSB, Kamara de la CFR Cluj, Kodor de la Lecce, Ștefan Senciuc tot de la CFR. Tot la capitolul veniri, dar sub formă de împrumut, Bubanja Vladan de la Nk Osijek și Celik Cumer de la Genoa.

Au plecat: Christensen în Polonia, la Wieczysta Cracovia, pentru 500.000 de euro, iar Elvir Kolic și Diogo Mendez au terminat contractele cu gruparea “alb - vișinie”.

În 2024, ultimul meci jucat de cele două echipe, s-a terminat cu victoria covăsnenilor, scor 2-0.

Tot în 2024, pe Giulești, Rapid - Sepsi s-a încheiat la egalitate, 2-2.

Casele de pariuri din România o văd favorită pe Rapid, dar îi acordă o cotă cam măricică pentru un solist atât de clar: 1.83

Egalul - 3.70

Sepsi - 5.10

Pariul “ambele marchează” are si el o cota destul de mare, 1.88, semn că una dintre formații nu va înscrie, probabil, gândim noi, Sepsi OSK.

Partida va fi condusă de Adrian Cojocaru din Galați.

Asistenți: Daniel Ilinca (Dolj), Florin Iftode (Galați)

Arbitru VAR: Horia Mladinovici din București

Sugestia Sport.ro:

Sub 2,5 goluri în meci