Ouzounidis, IRITAT la finalul meciului cu Gaz Metan! Intrebarea care l-a enervat pe antrenorul grec: "Ma intrebati doar de el!"

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 in meciul cu Gaz Metan Medias si s-a apropiat la patru puncte de CFR Cluj si FCSB.

Andrei Ivan a inscris la primul sut pe poarta al oltenillor, in minutul 49, iar Cicaldau a majorat avantajul oaspetilor din pasa aceluiasi Ivan. Astfel, Craiova a legat a treia victorie consecutiva.

La finalul meciului, Marinos Ouzounidis s-a aratat nemultumit de jocul din prima repriza al echipei sale, insa fericit pentru victoria obtinuta. Cu toate astea, antrenorul grec s-a enervat in momentul in care a fost intrebat din nou de starea lui Elvir Koljic si a raspuns transant.

"Cred ca am meritat sa castigam meciul, nu am inceput bine, ne-a trebuit putin timp sa ne adaptam la teren. Am meritat victoria, chiar daca nu am putut juca un meci de calitate pe acest teren.

Ma intrebati doar de Koljic, dar nu e vorba doar de el. E vorba de Ofosu, Acka, Screciu, ne trebuie toti jucatorii! Bineinteles ca le dau credit jucatorilor disponibili, dar cu cei indisponibili am avea mai multe solutii", a spus Ouzounidis la finalul meciului.