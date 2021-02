Universitatea Craiova - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Ouzounidis vrea prima victorie in Liga 1! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Cel mai tare duel al zilei in Liga 1 este cel dintre Universitatea Craiova si FC Hermannstadt.

Inaintea partidei din a 24-a etapa a campionatului, oltenii sunt pe locul 3 in clasament, cu 44 de puncte, iar echipa lui Liviu Ciobotariu se afla pe locul 14, cu 22 de puncte.

Meciul din aceasta seara este al treilea al lui Ouzounidis pe banca tehnica a Universitatii Craiova, grecul fiind inca fara victorie in Liga 1. De la preluarea echipei, Ouzounidis a obtinut o victorie in Cupa Romaniei, 1-0 cu FC Botosani, si o remiza in campionat, in compania celor de la Academica Clinceni, scor 0-0.

Craiova este neinvinsa de 9 etape in Liga 1, obtinand doua victorii, cu Poli Iasi (3-0) si Dinamo (1-0), si 7 rezultate de egalitate.

De cealalta parte, FC Hermannstadt a ajuns, dupa victorie cu 1-0 in fata celor de la FCSB, la 3 meciuri fara infrangere in Liga 1, inainte reusind si doua remize, cu Gaz Metan (1-1) si UTA Arad (1-1).

In partida din tur, oltenii i-au invins pe cei de la Hermannstadt cu 1-0, in urma golului marcat de Nicusor Bancu.

Meciul dintre Universitatea Craiova si FC Hermannstadt este programat de la ora 20:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, M. Constantin, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Cimpanu, Ivan, Baiaram

FC Hermannstadt: Cristiano - Matel, Viera, Matricardi, Oprut - Aosman, Addae - Belu, Mayoral, Bagaric - Sintean