Gaz Metan - Craiova, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Jucatorii lui Mihai Teja, fara victorie de 4 etape in Liga 1! Echipele probabile 

Primul meci din etapa a 27-a a Ligii 1 le pune fata in fata pe Gaz Metan si Universitatea Craiova.

Inaintea acestei partide, mediesenii sunt pe locul 12 in clasamentul Ligii 1, cu 28 de puncte, in timp ce Craiova este pe a treia pozitie, cu 50 de puncte, fiind la 7 puncte de echipele de pe primele doua locuri, FCSB si CFR Cluj.

Gaz Metan nu a mai reusit nicio victorie in Liga 1 de 4 etape, fiind invinsa de FC Botosani (1-2), CFR Cluj (0-1), UTA Arad (1-2) si FCSB (0-1). Ultimul succes al echipei lui Mihai Teja a survenit in meciul cu Chindia Targoviste (1-0).

De cealalta parte, in ultimele 5 etape din campionat, Universitatea Craiova are 3 victorii, cu Dinamo (1-0), FC Hermannstadt (1-0) si FC Botosani (1-0), o remiza, in compania celor de la Academica Clinceni (0-0), si o infrangere, cu Chindia Targoviste (0-1).

In meciul tur, oltenii s-au impus cu scorul de 3-1, golurile victoriei fiind inscrise de Cicaldau, Ofosu si Barbut.

Partida dintre Gaz Metan si Universitatea Craiova este programata de la ora 20:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Gaz Metan: Plesca - Butean, Larie, Yuri, Velisar - Deaconu, Francisco, Chamed - Ze Manuel, Nitu, Valente

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, Constantin, Bancu - Mateiu, Bic - Cimpanu, Cicaldau, Baiaram - Ivan

