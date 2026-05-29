Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au găsit vinovatul la gol și au dat verdictul după prima repriză din Dinamo - FCSB: ”Nu e executată extraordinar”

Florin Prunea a analizat prima repriză a barajului și a concluzionat că FCSB a fost echipa mult mai periculoasă, iar asta datorită experienței acumulate de roș-albaștri.

În ceea ce privește golul prin care Joyskim Dawa a deschis scorul, fostul portar al ”Generației de Aur” spune că a fost o reușită ”norocoasă”. O centrare venită din corner s-a lovit de fundașul roș-albaștrilor și a intrat în poarta lui Epassy.

”Cu multă șansă, este o fază fixă, nu e executată extraordinar, dar cu multă șansă. Sivis nu acoperă foarte bine colțul scurt, apoi, de lângă Boateng, Dawa nu știu cu ce a lovit mingea, dar a intrat în poartă. Imparabil, nu avea ce să facă. Dinamo are probleme pentru că are în față o echipă care arată ce înseamnă o echipă cu experiență, cu jucători care au trecut prin foarte multe bătălii. Dawa și Mihai Popescu fac o partidă extraordinară, nu îți dau nicio șansă, dau impresia că ei controlează absolut tot. Dinamo nu pune probleme FCSB-ului, dar, dincolo, Tavi Popescu, Cisotti hărțuiesc în permanență. FCSB a jucat exact ceea ce trebuie. Boateng joacă, Stoinov face o partidă mai slabă”, a spus Prunea la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu a remarcat și el o FCSB mai periculoasă pe faza ofensivă, dar și faptul că jucătorii importanți ai lui Dinamo nu s-au făcut remarcați cu nimic.

”Mie mi s-a părut o dinamică mai bună de joc pe faza ofensivă a lui FCSB. Linia de mijloc, Tănase, Olaru, Joao Paulo, net superioară celei de la Dinamo. Cisotti mi se pare extrem de interesant, e foarte activ și cu o mobilitate foarte mare. Cei de la Dinamo, foarte puțin pe faza ofensivă, iar asta înseamnă că liderii incontestabili care trebuie să facă diferența nu sunt la un nivel foarte bun”, a adăugat și Ilie Dumitrescu.