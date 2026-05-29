Darius Olaru (28 de ani) a fost făcut K.O în prima repriză a derby-ului cu Dinamo. Starul celor de la FCSB a rămas la pământ, cu fața plină de sânge, după un duel cu Alex Musi (21 de ani).

Darius Olaru, umplut de sânge în derby-ul cu Dinamo

Darius Olaru și Alex Musi s-au duelat în careul celor de la FCSB, în minutul 24. Mijlocașul oaspeților a blocat un șut expediat de Musi, dar jucătorul dinamovist l-a lovit cu cotul din greșeală.

Câteva momente mai târziu, Olaru s-a prăbușit pe gazon și a cerut îngrijiri medicale. Acesta s-a ales cu arcada spartă, iar medicii l-au bandajat.