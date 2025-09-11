Daniel Popa a venit sub formă de jucător liber de contract, după ce în luna februarie a acestui an a rupt înțelegerea cu FCSB. El a semnat cu formația Genclerbirligi din liga a doua a Turciei și a făcut senzație.



Daniel Popa și-a anunțat plecarea



Atacantul de 30 de ani a anunțat că nu va continua la formația nou-promovată din Turcia.

Decizia este surprinzătoare, având în vedere că Popa a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la promovarea lui Genclerbirligi în prima ligă.

„Mulțumesc, Genclerbirligi, pentru șansa de a juca pentru această echipă. Mă bucur că împreună am reușit să aducem această echipă în prima ligă, acolo unde îi este locul! Mulțumesc suporterilor care au fost alături de mine în această perioadă, mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine - veți avea mereu un loc în inima mea! A fost o experiență atât de grozavă!”, a scris Daniel Popa pe contul personal de Instagram.



Pentru Daniel Popa a fost a doua experiență din străinătate. Fostul atacant de la Dinamo, Chindia Târgoviște, FC Botoșani sau U Cluj a mai evoluat pentru o perioadă scurtă în Coreea de Sud, la Daejeon Hana Citizen (martie - iunie 2022).

Atacantul român a reușit 8 goluri în 16 partide jucate pentru formația din Turcia.

650.000 de euro este cota lui Daniel Popa, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

