Fotbalistul pe care l-a ratat Inter a explicat motivul pentru care nu a ales să meargă la echipa antrenată de Cristi Chivu.

Este vorba despre Branimir Mlacic, un talent imens al fotbalului croat, care a s-a transferat în această iarnă de la Hajduk Split la Udinese.

Branimir Mlacic: „Am simțit că este pasul potrivit pentru mine”

Fundașul central a vorbit despre motivul pentru care a ales să facă pasul către o echipă din zona mediană a clasamentului din Serie A.

Branimir Mlacic consideră că un transfer la Inter ar fi fost o schimbare mult prea drastică pentru cariera sa.

Fotbalistul de 18 ani a recunoscut faptul că nu știe foarte multe despre istoria lui Udinese.

„Am ales acest club pentru că am simțit că este pasul potrivit pentru mine, mulți jucători puternici au trecut prin aici și, în opinia mea, acesta este pasul corect.

Nu știu prea multe (n.r despre Udinese). Știu că acesta este al treizeci și unulea an consecutiv al lui Udinese în Serie A , iar asta este foarte important.”, a spus Branimir Mlacic, conform TMW.com.

Fundașul croat a fost transferat de Udinese în acestă iarnă, în schimbul a 4,5 milioane de euro, de la Hajduk Split.

Branimir Mlacic este cotat la 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitatea Transferamrk.com.