Gigi Becali: ”S-a rezolvat! Ce contează cum?”

Din acest motiv, deranjat de situație, Gigi Becali anunța că va interveni din postura de parlamentar și că, mai în glumă, mai în serios, va face ”trafic de influență”, pentru a-i obține permisul de muncă lui Joao Paulo.

Miercuri seară, problema cu actele lui Joao Paulo s-a rezolvat. Întrebat dacă a intervenit ca parlamentar pentru a rezolva situația, Gigi Becali a refuzat să ofere mai multe detalii.

”S-a rezolvat. Ce contează cum? Important e că s-a rezolvat. Și că poate să joace cu FC Botoșani”, a spus Gigi Becali, conform GSP.

Joao Paulo va putea astfel să debuteze la FCSB în meciul cu FC Botoșani din etapa cu numărul 25 din Superliga României, partidă programată joi, de la ora 20:30.