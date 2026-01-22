Mihai Stoica: "Chiricheș e accidentat"

Cu o victorie contra lui Dinamo Zagreb, FCSB ar păstra șanse pentru o clasare în primele 24 din Europa League. În Croația nu a făcut deplasarea Vlad Chiricheș, care oricum părea pe picior de plecare de la echipă.



"Chiricheș are o accidentare și a rămas acasă", a spus scurt Mihai Stoica, înainte de Dinamo Zagreb - FCSB, la Prima Sport.



Pentru FCSB este o săptămână complicată, cu teste dificile atât în Europa League, cât și în campionat, contra lui CFR Cluj. Mihai Stoica a dat asigurări că jucătorii importanți nu vor fi menajați la niciuna dintre cele două partide.



"Va juca cea mai bună echipă cu Dinamo Zagreb și cea mai bună echipă cu CFR", a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica: "Nu știm cine suntem, dar ne-am dori foarte mult să fim ăia buni"



Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB speră ca echipa să obțină un rezultat bun la Zagreb, care să păstreze șanse de calificarea înaintea duelului cu Fenerbahce, de acasă, programat joia viitoare.



"Băieții sunt bine. Ăsta este avantajul participării în mai multe competiții, că nu ai timp să stai prea mult supărat. Trebuie să fii mai degrabă concentrat. În sezonul trecut am fost mult peste așteptări. Sezonul ăsta am fost și foarte bine, dar și rău. Meciurile contra echipelor din Olanda au fost foarte bune.



A fost foarte bine ce s-a întâmplat la Deventer, iar meciul cu Feyenord rezumă evoluțiile noastre în această competiție: cu Young Boys am fost execrabili, iar la Basel am fost bine, dar am pierdut. Cu Bologna am jucat binișor, iar la Belgrad am fost slabi, pentru că am jucat 11 la 10 o oră și n-am avut decât bara lui Cisotti. Nu știm cine suntem, dar ne-am dori foarte mult să fim ăia buni. Dacă vom face un rezultat mare mâine, avem șansa de a juca cu un stadion arhiplin împotriva unui adversar de calibru, cu o miză foarte mare", a mai spus Mihai Stoica.

