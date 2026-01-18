Înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, a produs un cutremur la nivelul lotului campioanei. Folosit titular pe postul de închizător în locul lui Adrian Șut (transferat la Al-Ain), Vlad Chiricheș (36 de ani) nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar finanțatorul echipei a luat o decizie radicală la două zile după meci.

Deși contractul fundașului expiră abia în vara acestui an, mai exact pe 30 iunie 2026, latifundiarul din Pipera nu mai are răbdare. Becali a transmis clar că dorește încheierea colaborării în acest moment, cu șase luni înainte de termen, fiind dispus să renunțe la serviciile fotbalistului cotat în prezent la 250.000 de euro.

„Lui Chiricheș o să îi propunem să încheie contractul. Dacă nu, asta este. Stai să vedem, că de joi o să fie altă strategie. Dacă joi câștigăm meciul, se întâmplă alte lucruri”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Scos de pe listă dacă refuză plecarea

Situația lui Chiricheș pare fără ieșire. Chiar dacă fotbalistul va refuza rezilierea amiabilă și va dori să își ducă angajamentul până la capăt, Gigi Becali a hotărât deja că acesta nu va mai îmbrăca tricoul roș-albastru. Planul conducerii este scoaterea sa de pe lista de SuperLiga, ceea ce l-ar transforma într-un spectator de lux pentru restul sezonului.

Nu este prima dată când postul lui Chiricheș este în pericol. FCSB a intenționat să renunțe la el și la finalul sezonului de toamnă, însă modul în care s-a pregătit în cantonamentul de iarnă i-a convins pe cei din staff să îi mai acorde o șansă. Prestația din partida cu FC Argeș a anulat însă acel credit.

Pentru a acoperi golul lăsat în zona mediană defensivă, FCSB s-a mișcat rapid. Luni este așteptat la vizita medicală israelianul Ofri Arad, un nou mijlocaș defensiv care urmează să se alăture antrenamentelor de la începutul săptămânii viitoare.

