OUT de la echipa națională?! Marea problemă a lui Louis Munteanu după plecarea în MLS

Fotbalistul de 23 de ani va semna cu formația din Statele Unite ale Americii în startul anului 2026, după ce cele două formații s-au înțeles pentru un transfer definitiv - Găsiți mai multe detalii AICI.
Pe lângă Louis Munteanu, și Ioan Varga este mulțumit de această afacere, după ce în vară ratase șansa de a obține o sumă impresionată în schimbul atacantului adus de la Fiorentina.
Sorin Cârțu, despre pierderea legăturii cu echipa națională a lui Munteanu: „Ține de Mircea Lucescu”
„Sorinaccio” a comentat transferul lui Louis Muteanu în la formația din SUA și a concluzionat că va fi o pierdere pentru CFR Cluj, dar nu atât de mare încât ardelenii să nu rămână o echipă puternică din Superliga.
Cârțu a fost întrebat și despre posibilitatea ca Louis Munteanu să iasă din calculele lui Mircea Lucescu pentru meciul de baraj cu Turcia din martie.
„Eu zic că e pierdere, dar și-au făcut socotelile și ei. Dacă a plecat el, nu înseamnă că gata, avem noi ceva în plus față de CFR. Au posibilitatea să ia un jucător în sensul ăsta. Poate și asta e o cauză a locului pe care-l au, că a jucat sporadic.
Ba că pleacă, ba că nu pleacă, au fost fricțiuni pe acolo. E strategia lor până la urmă. E un fotbalist bun. Dacă o să mai fie convocat? Asta nu știu. Asta ține de Mircea Lucescu. Au fost jucători convocați și din Arabia Saudită, din China, de oriunde, și în ciuda diferențelor de fus orar. Nu au fost astea probleme”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.
Louis Munteanu o va părăsi pe CFR Cluj, în tricoul căreia a adunat 63 de meciuri și a reușit 28 de goluri și nouă assist-uri.
Fotbalistul de 23 de ani a fost cumpărat de „feroviari” de la Fiorentina, în schimbul a 2,3 milioane de euro în vara lui 2024.
Munteanu este un produs al Academiei Hagi și a jucat pentru Farul, Fiorentina și CFR Cluj de-a lungul carierei.
Rezumat Premier League | Leeds - Manchester United 1-1