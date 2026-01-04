OUT de la echipa națională?! Marea problemă a lui Louis Munteanu după plecarea în MLS

Fotbalistul de 23 de ani va semna cu formația din Statele Unite ale Americii în startul anului 2026, după ce cele două formații s-au înțeles pentru un transfer definitiv - Găsiți mai multe detalii AICI.

Pe lângă Louis Munteanu, și Ioan Varga este mulțumit de această afacere, după ce în vară ratase șansa de a obține o sumă impresionată în schimbul atacantului adus de la Fiorentina.

Sorin Cârțu, despre pierderea legăturii cu echipa națională a lui Munteanu: „Ține de Mircea Lucescu”

„Sorinaccio” a comentat transferul lui Louis Muteanu în la formația din SUA și a concluzionat că va fi o pierdere pentru CFR Cluj, dar nu atât de mare încât ardelenii să nu rămână o echipă puternică din Superliga.

Cârțu a fost întrebat și despre posibilitatea ca Louis Munteanu să iasă din calculele lui Mircea Lucescu pentru meciul de baraj cu Turcia din martie.