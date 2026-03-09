FCSB a „reușit“ o premieră nedorită, la 11 ani după ce Superliga noastră a trecut la un sistem competițional cu sezon regulat / play-off și play-out.

Concret, pentru prima dată, cea mai populară formație din țară a trecut în a doua competiție valorică, cea pentru evitarea retrogradării. Situația în care a ajuns FCSB acum era una de neimaginat până acum câteva săptămâni. Și va da naștere la o problemă mediatică. Pentru că, deși s-a dus în play-out, FCSB va stârni, în continuare, cel mai mare interes printre microbiștii din țară. Iar meciurile ei vor genera cele mai multe audiențe TV. De aici, se va naște o situație un pic bizară pentru Superliga noastră.

FCSB va lua un slot de prime-time, în weekend

De când avem actualul sistem competițional, partidele din play-out din weekend (vineri, sâmbătă, duminică) s-au jucat mai mereu în prima parte a zilei. Vorbim despre orele 16:00 sau 18:00. Prime-time, considerat de la ora 20:00 încolo, era rezervat pentru partidele din play-off.

Acum însă, odată cu căderea FCSB-ului în play-out, situația se va schimba. Și deja avem confirmarea. Pentru că, în prima etapă din play-out, FCSB va juca vineri, de la 20:30, cu Metaloglobus pe Arena Națională.

În mod cert, și în săptămânile care vor urma, campioana en-titre își va păstra slotul de prime-time. Și, în cazul în care va fi programată sâmbătă sau duminică, un meci din play-off va fi trecut în intervalul orar 16-18 sau 18-20.