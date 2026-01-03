Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Louis Munteanu s-a înțeles cu DC United, ultima clasată Conferința de Est din Major League Soccer (MLS), unica ligă de fotbal din Statele Unite ale Americii.



Louis Munteanu a ajuns în Statele Unite ale Americii!



Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a dezvăluit că Louis Munteanu a ajuns deja în Statele Unite ale Americii și că a fost primit extrem de bine de cei de la DC United. Campionatul în MLS va începe în luna februarie.



”El este acolo, este mulțumit, este cu familia acolo. L-au primit foarte bine! Clubul l-a și anunțat. S-a înțeles cu cei de acolo și au ajuns la concluzia că ambele părți au numai de câștigat.



Mă bucur pentru Louis. Este un fotbalist foarte bun, talentat, un băiat de caracter și e inteligent. Sigur, a mai emis și niște pretenții, dar este normal.



Nu a îngrijorat că nu va mai fi chemat la națională. Își dorește să meargă la națională și să contribuie.



Este român, patriot. Dacă acolo va juca titular, sigur va rămâne în atenția lui Mircea Lucescu”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.

EXCLUSIV Anamaria Prodan, reacție categorică după transferul lui Louis Munteanu în SUA: ”Nici nu îmi pun problema asta!”



”Este un transfer foarte bun pentru fotbalul românesc. Minunat pentru Louis. Având în vedere că MLS va fi liga care va avea cei mai mulți ochi ațintiți la Mondial asupra ei.



Este un transfer minunat. Louis își deschide aripile și va face istorie, sunt sigură, absolut oriunde va merge! Americanii și-au dorit mult acest transfer.



Am lucrat zi și noapte timp de două luni. Louis, normal, pleacă în cantonament cu echipa din MLS. Nici nu îmi pun problema vreodată că nu va face parte din lotul naționalei.



Veți vedea cine va fi Louis Munteanu cu adevărat. În România și-a arătat doar 50 la sută din potențial”, a spus Anamaria Prodan pentru Pro TV și Sport.ro.



