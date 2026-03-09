Finala campionatului statului Minas Gerais dintre Cruzeiro şi Atlético Mineiro (1-0) a fost marcată de o încăierare violentă între jucătorii ambelor echipe, în urma unei confruntări fizice între un portar şi un atacant. 23 de jucători au fost sancţionaţi după meci cu cartonaș roșu!

Cruzeiro - Atletico Mineiro 1-0 în finala campionatului Minas Gerais

Cruzeiro a câştigat duminică seară campionatul statului Minas Gerais (Brazilia) împotriva lui Atletico Mineiro (1-0) într-o atmosferă tensionată.

O încăierare violentă a izbucnit între jucătorii ambelor echipe cu treizeci de secunde rămase din prelungiri, după o dispută între atacantul lui Cruzeiro, Christian, şi portarul lui Atletico Mineiro, Everson.

Portarul Everson l-a lovit de mai multe ori cu genunchiul pe atacantul advers, apoi a început haosul

Furios că adversarul său l-a faultat, Everson a aplicat mai multe lovituri cu genunchiul în timp ce se afla la pământ.

Acest lucru a stârnit o reacţie furioasă a jucătorilor lui Cruzeiro, care s-au grăbit pe teren pentru a riposta.

Lucas Romero şi Junior Alonso l-au lovit cu piciorul în partea superioară a corpului, în timp ce Matheus Henrique l-a lovit cu mâna dreaptă.

Christian l-a atacat şi pe Lyanco. Mult mai mult decât luptele văzute uneori pe teren, de data aceasta confruntarea s-a transformat într-un meci de box.

Hulk a intrat și el în ring

Starul brazilian Hulk (39 de ani) a fost lovit de Lucas Villalba şi a ripostat şi el cu lovituri puternice, în special împotriva mijlocaşului Lucas Romero.

Forţele de securitate ale ambelor echipe şi poliţia militară au intervenit pentru a încerca să oprească încăierarea.