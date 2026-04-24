Oțelul Galați riscă să piardă unul dintre cei mai importanți jucători din acest sezon.

Pedro Nuno, mijlocaș ofensiv în vârstă de 31 de ani, ia în calcul o plecare în perioada de mercato din vară.

Portughezul și-a exprimat dorința clară de a reveni în țara natală și este deschis la orice ofertă, informează Transferfeed.

Pedro Nuno vrea să se întoarcă în Portugalia

Transferat liber în 2025, după despărțirea de Korona Kielce, acesta s-a adaptat rapid în România și a devenit un om de bază la Galați.

În tricoul Oțelului, Pedro Nuno a bifat 21 de meciuri, în care a reușit 7 goluri și 2 pase decisive, contribuind la parcursul bun al echipei, aflată în lupta pentru play-off până spre finalul sezonului regulat.

”Pedro Nuno, un mijlocaş ofensiv portughez în vârstă de 31 de ani de la Oţelul Galaţi, a recunoscut că speră să revină în Portugalia în curând. Pedro Nuno spune că este întotdeauna dispus să asculte propuneri şi nu exclude nicio opţiune”, a scris sursa citată.

Mijlocașul și-a făcut junioratul la Benfica, însă nu a apucat să debuteze pentru prima echipă. De-a lungul carierei, a mai evoluat la Academica de Coimbra, Tondela, Moreirense sau B-SAD, dar și în afara Portugaliei, la Sabail și Korona Kielce.