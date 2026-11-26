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Goncalo Gregorio, fostul golgheter al lui Dinamo, a semnat azi cu noua echipă și va juca în cupele europene!

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Atacantul portughez Goncalo Gregorio (31 de ani), golgheterul lui Dinamo în sezonul 2023-2024 din Superligă (cu 7 reușite), a semnat în vară cu SV Waldhof Mannheim, echipă de tradiție din Germania înființată în 1907 și care evoluează în 3. Liga.

Lusitanul venea după două sezoane petrecute la FC Noah din Armenia - două sezoane diametral opuse: primul în care a devenit golgheterul campionatului armean și cel mai bun marcator all-time (!) al echipei, al doilea în care practic nu a jucat deloc din cauza unei accidentări serioase la genunchi.

Kicker se întreba în vară: ”Va deveni Goncalo Gregorio liderul mult așteptat?”

Așteptările în vară, când Goncalo Gregorio a semnat cu Waldhof Mannheim, erau mari. Kicker i-a dedicat atunci un material amplu, intitulat ”Noul număr 9”.

Publicația germană a subliniat ”rolul crucial” al atacantului lui Noah în cucerirea eventului din sezonul 2024-2025 și legătura specială cu conaționalul Rui Mota, antrenorul său de atunci de la gruparea armeană și de acum de la trupa din Mannheim.

”Cu Rui antrenor, am jucat unul dintre cele mai bune sezoane ale mele. Abia aștept să experimentez cultura fotbalistică din Germania, care m-a fascinat dintotdeauna”, explica Goncalo Gregorio la momentul transferului.

Iar Kicker se întreba ”Va deveni Goncalo Gregorio liderul mult așteptat?” - răspunsul, când ne apropiem de jumătatea sezonului, pare să fie mai degrabă unul negativ.

Realizări puține conform statisticilor, ghinion ”extrem de mult” conform presei locale

Fostul dinamovist a bifat la Waldhof Mannheim, locul 10 (din 20) în 3. Liga, 16 meciuri oficiale în toate competițiile, în care a înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive. Cu mențiunea că trei dintre golurile marcate au venit în meciurile din cupa regională Baden, acolo unde Goncalo Gregorio și compania au întâlnit echipe de amatori, din ligile inferioare.

Însă ”Greg aduce mai mult decât doar pericol în fața porții la SV Waldhof. Noul număr 9 s-a acomodat rapid pe Alsenweg (n.r. - stadionul lui Waldhof Mannheim)”, remarca recent publicația locală Mannheimer Morgen, completată de Sport-Kurier Mannheim: ”Goncalo Gregorio a avut extrem de mult ghinion pe teren. Ar fi nedrept să-l învinovățim”.

VIDEO Golul marcat de Goncalo Gregorio în Waldhof Mannheim - Hoffenheim II 4-1 (după minutul 01:50)