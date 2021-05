Orice ca sa o incurce din nou pe FCSB! Prima record pentru 'cosmarul' Sepsi daca va castiga meciul cu ros-albastrii! Ce suma vor primi jucatorii

Sepsi si FCSB se intalnesc in etapa cu numarul opt din playoff.

Dupa ce le-a incurcat pe Craiova si CFR Cluj, Sepsi vrea inca o victorie si cu FCSB. Covasnenii au doua victorii consecutive in fata primelor clasate, iar acum vor sa isi continue seria incredibila, iar jucatorii au primit o motivatie in plus.

Conducerea lui Sepsi a promis jucatorilor o prima record in cazul unei victorii cu FCSB. Daca pentru victoria cu CFR Cluj, Diszegny le-a promis jucatorilor 2 000 de euro in schimbul celor trei puncte si le-a dublat suma la finalul meciului, propunerea patronului pentru aceasta etapa este si mai mare.

Conform Fanatik, finantatorul clubului le-ar fi promis jucatorilor o prima de 5 000 de euro pe jucator, daca vor castiga cu FCSB. Meciul are o miza mare, datorita rezultatului obtinut de CFR Cluj pe Oblemenco. In cazul unei victorii, Sepsi poate trece in clasament peste Universitatea Craiova, pe locul 3.

Meciul se anunta a fi unul intens, mai ales in contexul in care ros-albastrii sunt nevoiti sa castige pentru a-si pastra sansele la titlu.

In meciul tur, covasnenii s-au impus cu 2-1, prin golurile inscrise de Petrila si Mitrea, in timp ce Octavian Popescu a marcat singurul gol pentru FCSB.