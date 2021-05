"Daca tu refuzi sa incasezi o suma importanta, inseamna ca incalci legea!" Ce spune MM Stoica despre posibilitatea ca FCSB sa joace in Ghencea

FCSB s-a saturat sa joace mereu in deplasare.

Alungata de pe Arena Nationala, FCSB a jucat in acest final de sezon mai mult in deplasare. Clubul lui Becali a disputat ultimele patru meciurile de pe teren propriu la Giurgiu.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a anuntat in timpul unui live pe retelele de socializare ca din sezonul viitor clubul doreste sa dispute toate meciurile la Bucuresti.

Intrebat de fani daca FCSB va juca in Ghencea, acestea a raspuns: "Nu stim noi (n.r. - de Stadionul din Ghencea). Noi vrem sa jucam in Bucuresti. Ca vom juca in Ghencea, Arena Nationala sau Arcul de Triumf, asta depinde de cei care decid asta", a spus MM Stoica in timpul unui live tinut pe pagina oficiala de Facebook a celor de la FCSB.

Desi s-a ferit sa spuna direct ca FCSB vrea in Ghencea, managerul general al "ros-albastrilor" a avut un mesaj subliminal pentru Talpan, juristul Stelei, care a sustinut in mai multe randuri ca echipa patronata de Gigi Becali nu va putea juca pe "Templul Fotbalului Romanesc" din cauza conflictului dintre cele doua cluburi.

"Probabil ca institutiile vor reactiona din moment ce ni se interzice sa platim sume foarte mari pentru a inchiria stadioane.

Daca tu refuzi sa incasezi o suma importanta, inseamna ca incalci legea", a mai spus MM Stoica.