FCSB 2 - CS Afumati, LIVE de la 11:30 | Steaua isi afla adversara din finala barajului! Victorie la limita pentru echipa lui Vintila in tur 

FCSB 2 mai are doar un pas pana in finala barajului de promovare in Liga 2. Echipa lui Bogdan Vintila s-a impus cu 1-0 in meciul tur, singurul gol al partidei a fost inscris de Alexandru Stan, in minutul 36.

Desi a declarat in repetate randuri ca vrea sa o incurce pe Steaua si a trimis jucatori de la prima echipa pentru meciul direct cu 'militarii', Gigi Becali si-a schimbat afirmatiile recent. Patronul a spus ca nu mai trimite jucatori precum Oaida, Nedelcu sau Buziuc la a doua echipa, iar unul dintre motive ar fi problemele de lot cu care se confrunta echipa mare.

Castigatoarea dublei va juca impotriva Stelei, care a trecut de Mostistea Ulmu cu 4-0, la general. Finala pentru promovare se joaca in dubla mansa, pe 22 mai turul, urmand ca returul sa se joace pe 29 mai.