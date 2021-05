MM Stoica surprinde! Managerul general al FCSB o vrea pe Rapid in Liga 1: "Vreau sa fiu iar injurat in Giulesti!"

MM Stoica, suporterul Rapidului in lupta pentru pormovarea in Liga 1.

MM Stoica a dezvaluit ca isi doreste ca Rapidul sa promoveze in Liga 1, deoarece ii este dor de atmosfera fantastica din Giulesti.

Rapidul s-a impus cu 1-0 in fata Timisoarei, in etapa a opta a playoff-ului Ligii 2, si se afla la un singur punct de promovarea in prima liga, cu doua etape inainte de finalul campionatului.

"O sa fie multe atacuri acum. Anul asta, la Liga 2, am tinut cu FC Universitatea Craiova si cu Rapid Bucuresti, pentru ca-mi doresc sa jucam multe meciuri cu spectatori, sa simt si eu din nou cum e sa fii injurat in Giulesti. Imi lipseste atmosfera din Giulesti.

Imi placea mult, chiar daca se facea pielea de gaina, dar e altceva. Cine vrea sa joace pe un stadion pe care bate unul la toba si striga la portavoce niste tampenii?", a spus MM Stoica, in timpul unui live pe pagina de Facebook a FCSB.

Rapid intalneste etapa viitoare (17 mai), pe teren propriu, pe FC U Craiova 1948, echipa deja promovata, iar daca va obtine macar un puct la finalul acestui meci, va promova in Liga 1.