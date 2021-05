Discurs fara precedent al lui Ouzounidis: "Ce-i asta? Am abandonat meciul, nu se poate asa ceva! Asta nu e fotbal! Mai bine bag echipa a doua cu FCSB!"

Grecul Ouzounidis s-a enervat rau pe jucatorii sai dupa infrangerea cu CFR.

Nu rezultatul l-a deranjat cel mai tare, ci atitudinea fotbalistilor sai. Ouzounidis are de gand sa foloseasca echipa secunda in continuare, dezamagit ca vedetele 'au abandonat lupta'. Grecul ar putea oferi surprize pentru urmatorul soc al playoff-ului, contra FCSB, miercuri seara.

"Nu am fost agresivi, am pierdut toate mingile. Daca jucatorii cred ca avem finala Cupei... fac o mare greseala. Asta nu e o performanta cu care castigi un trofeu! La inceputul meciului, a fost bine. Nu mi-a venit sa cred ce am vazut dupa aceea. Nu a fost fotbal, nu asa jucam noi. Intr-o saptamana suntem buni, intr-o saptamana distrugem tot?

E mai bine sa bagam echipa secunda cu FCSB. Ce-i asta? Sa vad iar asa ceva? Nu e echipa mea, nu e stilul meu, nu pot sa inteleg. Si daca e 10-0, de ce sa te opresti? Trebuie sa fim o echipa, sa jucam ca o echipa. Rezultatul poate veni sau nu, dar nu ma astept sa renuntam la joc, asa cum s-a intamplat azi.

Joc cu fotbalistii pe care-i am la dispozitie. Sunt foarte dezamagit de cei experimentati, trebuie sa ajute echipa. Daca jucam asa, e mai bine sa punem echipa a doua in teren ca sa ne pregatim de Cupa. Ce e asta?", a spus Ouzounidis la Digisport.