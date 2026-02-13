Raheem Sterling a spus totul după ce a semnat cu noua echipă: ”Pot să fiu fericit”

Raheem Sterling a spus totul după ce a semnat cu noua echipă: "Pot să fiu fericit"
Raheem Sterling (31 de ani) a fost prezentat la noua sa echipă.

Liber de contract după ce s-a despărțit de Chelsea, Sterling a semnat în Olanda, cu Feyenoord Rotterdam, un contract valabil până în vară. Cel mai probabil, acesta poate fi prelungit dacă englezul confirmă sub comanda lui Robin van Persie.

Sterling a fost împrumutat la Arsenal în sezonul precedent, dar ”tunarii” au decis să nu-l păstreze, astfel că a rămas liber de contract după încă șase luni la Chelsea, în care nu a jucat.

Raheem Sterling a dezvăluit de ce a ales Feyenoord

Acum, englezul a vorbit deschis despre noul pas din cariera sa și a dezvăluit de ce a ales să semneze cu gruparea de pe ”De Kuip”.

”Ca jucător liber de contract, am avut oportunitatea, după mult timp, să-mi controlez noul pas din cariera mea. Am vrut să am timp să discut cu cluburi, cu antrenorii principali, să înțeleg mai bine rolul pe care-l văd pentru mine și să mă asigur că aduc valoare reală în noul capitol din cariera mea.

Am vorbit în detaliu cu CEO-ul Dennis te Kloese și cu antrenorul Robin van Persie, sunt încrezător că Feyenoord este un loc în care pot să fiu fericit și să mă integrez ca membru în echipă”, a spus Steling, pentru canalele oficiale de comunicare ale lui Feyenoord.

Sterling nu a mai jucat din 25 mai, când a evoluat pentru Arsenal. La Chelsea nu mai intra în planuri, după un împrumut modest la „tunari”. În carieră, a câștigat patru titluri în Premier League cu Manchester City și a participat la cinci turnee finale cu naționala Angliei.

Feyenoord este echipa pe care FCSB a învins-o spectaculos în etapa a șasea din Europa League, scor 4-3, după ce a revenit de la 1-3. Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Ngezana, Mihai Toma, Mamdou Thiam și Florin Tănase, ultimul în minutul 90+5.

