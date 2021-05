Gigi Becali confirma: "Am o intelegere cu Budescu!" In ce conditii s-ar putea intoarce la FCSB

Constantin Budescu ar putea reveni la FCSB.

Gigi Becali a dezvaluit ca Budescu ar putea reveni la FCSB oricand. Potrivit spuselor patronului FCSB, cei doi au avut o intelegere inainte ca jucatorul sa plece la arabi, care ii permite mijlocasului sa se intoarca oricand la FCSB.

"Pe Budescu il astept la FCSB oricand vrea el sa vina. Eu stiu ce intelegere am avut cu el cand a plecat la arabi, iar el stie ca daca vrea sa revina la noi, eu nu am nimic impotriva. Este un jucator foarte bun.

Insa, nu o sa dau sume de bani la arabi pentru el. Daca isi rezolva acolo situatia, atunci eu il astept din vara la noi. Dar, pe langa Budescu, mai am doi jucatori in cap. Insa, de unul trebuie sa mai intreb pe cineva ceva despre el", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Budescu se afla in momentul de fata sub contract cu Damac FC. Fostul mijlocas al FCSB a mai activat in Arabia Saudita si in sezonul 2018-2019, la Al Shabab.

"Budi" a evoluat pentru FCSB din iulie 2017 pana in iulie 2018, cand a semnat cu Al Shabab.