"Nu exista Olimpiada pentru fotbal!" Reactie transanta din partea FCSB legat de Jocurile Olimpice de la Tokyo

Echipa nationala de fotbal a Romaniei va participa, in aceasta vara, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Cu toate astea, din cauza ca turneul nu este inclus in calendarul FIFA, cluburile nu sunt atat de deschise in a trimite jucatori, tinand cont si ca turneul este in aceiasi perioada cu tururile preliminare pentru calificarea in Cupele Europene.

Spre exemplu, reprezentantii lui FCSB au declarat, in nenumarate randuri ca jucatorii echipei nu vor merge la olimpiada. FCSB are noua fotbalisti inclusi in lotul largit al lui Mirel Radoi.

"Deci sa nu jucam in cupele europene ca sa trimitem jucatori la Olimpiada? Ca sa faca ce? Olimpiada e pentru aruncatorii de disc, aruncatorii de greutate, boxeri. Nu exista Olimpiada pentru fotbal! Aia e un ceva pe acolo. Daca mie imi spune cineva rapid acum care sunt campioanele olimpice... habar n-am vreo campioana olimpica! Nu exista date pentru Olimpiada inseamna ca FIFA nu e interesata de Olimpiada. Daca UEFA oprea competitiile europene, mergeam la Olimpiada, dar asa pe cine intereseaza?", a spus MM Stoica, intr-o discutie avuta cu suporterii lui FCSB, pe pagina de Facebook a clubului.

Lotul largit al Romaniei:

PORTARI: Ionut Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Catalin Cabuz (FC Viitorul);

FUNDASI: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Oprut (FC Hermannstadt), Virgil Ghita (FC Viitorul), Stefan Vladoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Harut (FCSB), Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindris (Botosani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), Florin Stefan (Sepsi OSK);

MIJLOCASI: Razvan Marin (Cagliari/Italia), Dragos Nedelcu (FCSB), Tudor Baluta (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scotia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Razvan Oaida (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihaila (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cimpanu (Universitatea Craiova), Razvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franta);

ATACANtI: George Puscas (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudita), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucuresti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Dragus (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia).