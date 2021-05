Oprita e gata pentru razboiul cu FCSB: "A fost circ cu scoaterea de pe teren. Sunt gata pentru urmatorul adversar"

Antrenorul Stelei e pregatit sa dea piept cu FCSB 2 in finala barajului pentru promovarea in B.

Echipa secunda a clubului patronat de Becali are duminica returul cu Afumati, dupa ce s-a impus in deplasare cu 1-0.

Oprita spune ca i-a sfatuit pe adversarii de la Ulmu sa nu iasa de pe teren dupa faza penalty-ului dat degeaba pentru Steaua si anunta ca se gandeste deja la finala playoff-ului.

"N-a fost linistit meciul, n-am inchis meciul cand trebuia. Am incercat sa inscriem, am vrut sa dam gol din primele 15 minute. Ratam, asta e o problema a fostra. Daca primeam un gol, altfel se juca meciul. Nu le-a scos nimeni mingea din poarta celor de la Ulmu, dar ii inteleg, au ratat inca o data promovarea. Nu ma bucur de raul lor. Am avut un penalty care n-a fost in meciul tur, dar am avut si un gol anulat gresit. Azi, n-au avut nicio ocazie cei de la Ulmu.

Lucrurile astea... scos de pe teren... nu e bine sa le faci. S-au intamplat lucruri la echipe mult mai mari. E circ asta, nu e bine. Asa i-am sfatuit eu, sa nu faca asta, sa-si vada de joc. Putea sa fie 1-0 si atat. Nu au bagat mingea in poarta, nu le-a scos-o nimeni. Ma pregatesc pentru meciul cu urmatorul adversar, indiferent daca e FCSB sau Afumati. E presiune mare, dar asa e aici, nu m-a obligat nimeni sa vin", a spus Oprita.