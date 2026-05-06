Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță.

Mișcarea nu a fost privită cu ochi buni de suporteri, iar în mediul online fanii i-au somat deja pe cei care conduc destinele clubului să renunțe la această decizie. Alți suporteri au luat inițiativă și au postat alte modele de embleme pe care Dinamo le-ar putea folosi.

Gabriel Glăvan: ”E normal să fie reacții vehemente”

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, a comentat mișcarea făcută de conducerea clubului și explică, în dialog cu Sport.ro, de ce schimbarea era necesară pentru ”roș-albi”.

„(n.r. - Despre decizia de a schimba sigla) E foarte inspirată. Nu mă refer la design aici, ci la idee în sine. Avea nevoie de o schimbare. Trebuie să atragi anumiți parteneri lângă tine. Ai nevoie de o poveste spusă, de o misiune, o cultură. Cumva, logo-ul ăsta spune o misiune pe care noii parteneri și-o pot asuma.

E normal să fie reacții vehemente. Suporterii gândesc, în primul rând, din punct de vedere al nostalgiei și se gândesc că schimbarea e destul de dificilă. Orice tip de schimbare e dificilă. Dacă generația asta a crescut cu sigla respectivă, e clar că s-au atașat de ea. Sigla este cea mai simplă punte între suporteri și echipă.

Povestea asta a mai fost și la Marseille și la Juventus. Au mai fost exemple în fotbalul mondial, toată lumea se duce spre simplitatea asta în siglă și Dinamo încearcă să se alinieze cu trendul ăsta”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.