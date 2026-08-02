Fostul atacant de la Rapid a reușit „imposibilul” și acum marchează gol după gol în Champions League

După ce a contribuit la titlul istoric câștigat de FC Thun, fotbalistul în vârstă de 30 de ani a marcat în ambele meciuri disputate de elvețieni în preliminariile Ligii Campionilor.

Labeau a înscris în remiza cu Dinamo Zagreb, scor 1-1, din prima manșă a turului al doilea preliminar. Atacantul a punctat și în returul din Croația, însă Thun a pierdut cu 2-3 după prelungiri și a fost eliminată cu 3-4 la general.

FC Thun își va continua parcursul continental în preliminariile Europa League, unde o va întâlni pe Vikingur.

Brighton Labeau a reușit „imposibilul” cu FC Thun

În sezonul trecut, formația elvețiană a produs una dintre cele mai mari surprize din fotbalul european. Revenită în prima ligă, Thun a câștigat titlul de campioană încă din primul an, în fața unor cluburi cu bugete și tradiție mult mai importante, precum FC Basel și Young Boys.