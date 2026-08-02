Fostul atacant de la Rapid a reușit „imposibilul” și acum marchează gol după gol în Champions League

Fostul atacant de la Rapid a reușit „imposibilul” și acum marchează gol după gol în Champions League Fotbal extern
SPORT.RO
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Brighton Labeau, fostul atacant al Rapidului, traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. 

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Din articol

După ce a contribuit la titlul istoric câștigat de FC Thun, fotbalistul în vârstă de 30 de ani a marcat în ambele meciuri disputate de elvețieni în preliminariile Ligii Campionilor.

Labeau a înscris în remiza cu Dinamo Zagreb, scor 1-1, din prima manșă a turului al doilea preliminar. Atacantul a punctat și în returul din Croația, însă Thun a pierdut cu 2-3 după prelungiri și a fost eliminată cu 3-4 la general.

FC Thun își va continua parcursul continental în preliminariile Europa League, unde o va întâlni pe Vikingur.

Brighton Labeau a reușit „imposibilul” cu FC Thun

În sezonul trecut, formația elvețiană a produs una dintre cele mai mari surprize din fotbalul european. Revenită în prima ligă, Thun a câștigat titlul de campioană încă din primul an, în fața unor cluburi cu bugete și tradiție mult mai importante, precum FC Basel și Young Boys.

Fondat în 1898, clubul nu mai cucerise niciodată un trofeu major. Thun a preluat conducerea clasamentului în luna octombrie și nu a mai cedat primul loc până la finalul sezonului. DETALII AICI

Brighton Labeau a ajuns în Elveția în august 2025, după ce FC Thun a plătit aproximativ 650.000 de euro celor de la Guingamp.

Atacantul a evoluat la Rapid în sezonul 2019-2020, după transferul de la Amiens. A strâns 23 de apariții în Liga 2 și a marcat trei goluri, înainte să plece la Union Saint-Gilloise. 

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