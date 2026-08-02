Tromso și-a spulberat adversara înainte de partida din Conference League

Tromso IL, viitoarea adversară a echipei CFR Cluj în Conference League, a învins-o pe Aalesund cu scorul de 6-2, duminică, în deplasare, în etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Norvegiei.

Fundaşul suedez Alexander Thongla-lad Warneryd a reuşit un hat-trick (48, 54, 69), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind semnate de conaţionalul său David Edvardsson (9), Heine Larsen (81) şi Ulrik Syversen (autogol, 90+2).

Pentru Aalesund au punctat Isak Vadebu (autogol, 42) şi Endre Osenbroch (59).

În clasament, pe primul loc se află Bodo/Glimt, cu 38 puncte (16 jocuri), urmată de Viking Stavanger, 37 p (15 j), Tromso IL, 34 p (16 j), Lillestrom, 25 p (15 j), etc.

Meciul dintre CFR Cluj şi formaţia norvegiană Tromso IL, din prima manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, va avea loc în data de 6 august, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, de la ora 20:00, în

Manşa secundă se va juca în Norvegia, în data de 13 august (20:00), scrie Agepres.